Под Самарой воспитательница пойдет под суд за смерть ребенка

Четырехлетний мальчик поперхнулся деталью от конструктора. Он умер. По версии следователей, ребенок погиб из-за того, что воспитательница не уделила ему должного внимания.

Под Самарой воспитательницу пойдет под суд за смерть ребенка. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба СКР.

15 октября 2020 года в детском саду одного из сел Борского района четырехлетний мальчик поперхнулся деталью от конструктора. Он умер. По версии следователей, ребенок погиб из-за того, что воспитательница не уделила ему должного внимания.

Женщине грозит ответственность по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).