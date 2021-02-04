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Пермяк обезглавил беременную любовницу и зарезал ее отца
Следком сообщил, что накануне вечером возле подъезда многоэтажного дома в Дзержинском районе Перми нашли тело мужчины, а в одной из квартир обнаружили мертвую женщину.

Пермяк обезглавил беременную любовницу и зарезал ее отца. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Life.

Региональный следком пояснил, что накануне вечером возле подъезда многоэтажного дома в Дзержинском районе Перми нашли тело мужчины, а в одной из квартир обнаружили мертвую женщину. Следователи нашли подозреваемого. Им оказался сожитель убитой.

По версии следкома, мужчина «вооружился ножом и нанес им множественные ранения своей сожительнице и ее отцу».

Следователи возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц»).

Фото группы «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ»