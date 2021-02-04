Ночью в Рязани ограбили женщину

33-летняя горожанка шла по улице Западной, когда на нее напал неизвестный. Мужчина ударил рязанку, забрал у нее телефон и скрылся.

Ночью в Рязани ограбили женщину. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

33-летняя горожанка шла по улице Западной, когда на нее напал неизвестный. Мужчина ударил рязанку, забрал у нее телефон и скрылся.

Пострадавшая запомнила внешность злоумышленника. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вскоре нашли подозреваемого.

Им оказался 39-летний рязанец, ранее судимый за ограбление.

На мужчину вновь завели дело по части 2 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.