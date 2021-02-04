\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
-12°
Сбт, 06
-18°
ЦБ USD 75.73 -0.35 05/02
ЦБ EUR 90.92 -0.64 05/02
Нал. USD 75.35 / 76.9 15:03
Нал. EUR 90.31 / 90.85 15:05
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
7 342
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
17 605
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
16 764
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
21 745
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Назван необычный симптом COVID-19
Врач Хусейн Абде рассказал Express о необычном симптоме коронавируса. По словам специалиста, о заражении может свидетельствовать покраснение пальцев ног.

Врач Хусейн Абде рассказал Express о необычном симптоме коронавируса. По словам специалиста, о заражении может свидетельствовать покраснение пальцев ног, передает РИА Новости.

По словам Хусейна Абде, некоторые пациенты с COVID-19 жаловались на опухание нижних конечностей и ощущение жжения.

Как уточнил медик, также на заражение указывает «кожная сыпь» на пальцах ног. Специалист добавил, что при «ковидных пальцах» ощущения схожи с крапивницей или ветряной оспой.

Кроме того, как отметил Абде, симптомов может быть много. Самые частые из них: повышенная температура, сухой кашель, одышка, боль в мышцах, утомляемость, нарушение обоняния и потеря вкуса. Реже возникают головная боль, тошнота и диарея.