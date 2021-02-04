Назван необычный симптом COVID-19

Врач Хусейн Абде рассказал Express о необычном симптоме коронавируса. По словам специалиста, о заражении может свидетельствовать покраснение пальцев ног.

Врач Хусейн Абде рассказал Express о необычном симптоме коронавируса. По словам специалиста, о заражении может свидетельствовать покраснение пальцев ног, передает РИА Новости.

По словам Хусейна Абде, некоторые пациенты с COVID-19 жаловались на опухание нижних конечностей и ощущение жжения.

Как уточнил медик, также на заражение указывает «кожная сыпь» на пальцах ног. Специалист добавил, что при «ковидных пальцах» ощущения схожи с крапивницей или ветряной оспой.

Кроме того, как отметил Абде, симптомов может быть много. Самые частые из них: повышенная температура, сухой кашель, одышка, боль в мышцах, утомляемость, нарушение обоняния и потеря вкуса. Реже возникают головная боль, тошнота и диарея.