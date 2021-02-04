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Минтранс доработал поправки в ПДД для электросамокатов
Ранее ведомство предлагало ограничить максимальную скорость таких средств до 20 км/ч, запретить использование СИМ в пешеходных зонах и штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1 500 рублей за нарушение ПДД.

В среду, 3 февраля, Общественная палата обсудила ПДД для электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других подобных устройств, которые теперь предлагают называть «средствами индивидуальной мобильности» (СИМ). Минтранс раскрыл детали доработанного проекта, пишет «Коммерсант».

По новым правилам, водить электросамокаты со скоростью в 25 км/ч можно будет даже на проезжей части․ Отмечается, что сейчас скорость можно измерить с помощью специальных средств, а в будущем можно будет подключить биометрию.

Также предлагается маркировать устройства RFID-метками, которые будут содержать сведения о мощности двигателя — должна быть не выше 250 Вт. В противном случае пользователям СИМ потребуются «права» категории M, как у водителей мопедов.

Согласно поправкам, движение будут контролировать сотрудники ГИБДД и участковые. При остановке самоката инспектор сможет с помощью RFID-метки оценить его мощность.

Кроме того, появится специальное приложение, которое позволит понять, зарегистрирован ли самокат в системе, прошел ли сертификацию и какие документы требуются для вождения.

Проект Минтранса не устраивает многих экспертов, поэтому Общественная палата готовит альтернативные поправки. В частности, предлагается запретить СИМ выезжать на пешеходные дорожки.

Напомним, работу над законопроектом Минтранс начал в 2019 году, в 2020 году его отправили на доработку. Ранее ведомство предлагало ограничить максимальную скорость таких средств до 20 км/ч, запретить использование СИМ в пешеходных зонах и штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1 500 рублей за нарушение ПДД.

Фото ru.depositphotos.com