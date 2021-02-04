Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи

Замминистра Олег Иванов пояснил, что поправки помогут в поисках пропавших людей. Он уточнил, что ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей, для их поиска используют ресурсы федеральные органов, волонтеров и операторов связи.

Минцифры предложило исключить данные о местоположении телефона из-под действия нормы о тайне связи. Об этом РИА Новости сообщил замминистра Олег Иванов.

По его словам, поправки помогут в поисках пропавших людей. Иванов уточнил, что ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей, для их поиска используют ресурсы федеральные органов, волонтеров и операторов связи. Последние могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших россиян, но это не всегда происходит оперативно.

«А иногда счет идет на часы», — заметил Иванов.

Замминистра рассказал, что поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются. Он добавил, что проект поправок подготовили в связи с поручением Владимира Путина доработать законодательство для оперативного поиска пропавших без вести.