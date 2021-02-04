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Игорь Маковский провел штаб «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Игорь Маковский поручил четко соблюдать процедуру приема и передачи выполненных работ на каждом участке линий электропередачи, проводить фото и видеофиксацию состояния отремонтированных участков, контролировать заполнение всей нормативной документации.

В ходе работы штаба под руководством генерального директора обсудили вопросы обеспечения надежности работы энергосистем 20 регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». По прогнозам синоптиков, серьезных неблагоприятных погодных явлений на территории зоны ответственности в ближайшее время не ожидается. На данный момент режим повышенной готовности действует в двух филиалах.

Особое внимание было уделено ремонтным работам, которые проводятся на энергосетях Тверской области. В регионе продолжает действовать усиленная группировка сил и средств «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 316 бригад, 1330 человек и 576 единиц техники. Энергетики проводят замену опор, проводов и оборудования энергообьектов, расчистку просек охранных зон линий электропередачи от древесной и кустарной растительности, которая может стать потенциальной причиной аварий.

Игорь Маковский поручил четко соблюдать процедуру приема и передачи выполненных работ на каждом участке линий электропередачи, проводить фото и видеофиксацию состояния отремонтированных участков, контролировать заполнение всей нормативной документации.

В ходе штаба обсудили совершенствование системы учета электроэнергии филиалом «Тверьэнерго», модернизацию и секционирование энергосетей 6-10 кВ филиала и выполнение плановых работ по расширению просек воздушных линий 35-110 кВ.