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Эксперт рассказал, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом
Эксперт считает, что антитела — это маркер, который показывает, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к таким заболеваниям, как, например, ВИЧ.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом. Об этом передает РИА Новости.

Эксперт считает, что антитела — это маркер, который показывает, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к таким заболеваниям, как, например, ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — отметил инфекционист.

Человек может не заражаться COVID-19, потому что уже перенес заболевание, вызванное другими коронавирусами. В итоге у него появился перекрестный иммунитет, предположил Вознесенский.

Также существует вариант, что при встрече с коронавирусом человек может уже иметь высокий уровень интерферонов из-за контакта с другой вирусной инфекцией, что в итоге снизило восприимчивость к ней.

Также эксперт не исключил возможное существование местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.