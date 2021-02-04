Эксперт рассказал, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом

Эксперт считает, что антитела — это маркер, который показывает, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к таким заболеваниям, как, например, ВИЧ.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом. Об этом передает РИА Новости .

Эксперт считает, что антитела — это маркер, который показывает, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к таким заболеваниям, как, например, ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — отметил инфекционист.

Человек может не заражаться COVID-19, потому что уже перенес заболевание, вызванное другими коронавирусами. В итоге у него появился перекрестный иммунитет, предположил Вознесенский.

Также существует вариант, что при встрече с коронавирусом человек может уже иметь высокий уровень интерферонов из-за контакта с другой вирусной инфекцией, что в итоге снизило восприимчивость к ней.

Также эксперт не исключил возможное существование местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.