Больше 200 рязанских вкладчиков кооператива потеряли сбережения

Рязанский офис «Капитал Инвеста» закрылся в декабре 2018 года. Люди остались без своих вкладов, на их звонки перестали отвечать. В отношении руководителя кооператива возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК.

Больше 200 рязанских вкладчиков кооператива потеряли сбережения. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Люди вкладывали деньги в потребительский кооператив «Инвест Рязань». Он закрылся, а сбережения вкладчиков исчезли.

В полицию обратились более 200 человек. Пресс-служба регионального УМВД пояснила, что по заявлениям проводят доследственную проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Один из вкладчиков Александр Балашов рассказал, что не может вернуть 200 тысяч рублей. По его словам, в кооператив в основном несли «гробовые деньги» пенсионеры.

Пожилых людей привлекали повышенные проценты по вкладам: им обещали доход под 13%. Некоторое время кооператив исполнял свои обязательства, но потом перестал это делать. Общий долг КПК «Инвест Рязань» исчислялся десятками миллионов рублей.

Бывшие клиенты кооперативы требуют признать КПК «Инвест Рязань» банкротом. Дела слушаются в Арбитражном суде.

Главный юрисконсульт отделения Рязань ГУ Центробанка по ЦФО Марианна Рябова посоветовала рязанцам не гнаться за сверхвысокими процентами.

«Это должно насторожить вас, так как банки предлагают доходность 3 или 5 процентов. Также обратите внимание на агрессивную рекламу, обычно за этим скрывается наименование кооператива, который маскируется под известные бренды банка», — рекомендовала эксперт.

Напомним, рязанский офис «Капитал Инвеста» закрылся в декабре 2018 года. Люди остались без своих вкладов, на их звонки перестали отвечать.

В отношении руководителя кооператива возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК.