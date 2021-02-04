\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
-12°
Сбт, 06
-18°
ЦБ USD 75.73 -0.35 05/02
ЦБ EUR 90.92 -0.64 05/02
Нал. USD 75.35 / 76.9 15:03
Нал. EUR 90.31 / 90.85 15:05
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
7 342
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
17 605
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
16 764
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
21 745
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Бешеная лиса напала на собак в Захаровском районе
По словам местного жителя, дикое животное пробралось на его подворье и, наткнувшись на трех псов, убежало. Осмотрев собаку и двух щенков, мужчина заметил на одном из них укус.

В Рязанской области бешеная лиса напала на собак. Инцидент произошел в начале января в селе Поливаново Захаровского района, пишет издательство «Пресса».

По словам местного жителя, дикое животное пробралось на его подворье и, наткнувшись на трех псов, убежало. Осмотрев собаку и двух щенков, мужчина заметил на одном из них укус. Через десять дней у щенка появились признаки бешенства, он умер.

Ветврачи дважды вакцинировали всех животных местного жителя, территорию подворья продезинфицировали. Установленный карантин по бешенству продлится до 18 марта.