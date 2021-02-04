Бешеная лиса напала на собак в Захаровском районе

По словам местного жителя, дикое животное пробралось на его подворье и, наткнувшись на трех псов, убежало. Осмотрев собаку и двух щенков, мужчина заметил на одном из них укус.

В Рязанской области бешеная лиса напала на собак. Инцидент произошел в начале января в селе Поливаново Захаровского района, пишет издательство « Пресса ».

По словам местного жителя, дикое животное пробралось на его подворье и, наткнувшись на трех псов, убежало. Осмотрев собаку и двух щенков, мужчина заметил на одном из них укус. Через десять дней у щенка появились признаки бешенства, он умер.

Ветврачи дважды вакцинировали всех животных местного жителя, территорию подворья продезинфицировали. Установленный карантин по бешенству продлится до 18 марта.