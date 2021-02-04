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Архангелогородец украл 300 тысяч пожертвований на ремонт рязанского храма
Деньги пропали из дома настоятеля храма в селе Срезнево Шиловского района. Полицейские нашли следы взлома и отпечатки пальцев на окне. Они принадлежали 41-летнему уроженцу Архангельской области, ранее судимому за кражи и грабежи. После отбытия наказания он неоднократно переезжал и в последнее время жил в Рязанской области.

Архангелогородец украл 300 тысяч пожертвований на ремонт рязанского храма. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Деньги пропали из дома настоятеля храма в селе Срезнево Шиловского района. Полицейские нашли следы взлома и отпечатки пальцев на окне. Они принадлежали 41-летнему уроженцу Архангельской области, ранее судимому за кражи и грабежи. После отбытия наказания он неоднократно переезжал и в последнее время жил в Рязанской области.

Священник рассказал, что некоторое время назад возле храма в соседнем районе он встретил мужчину, который предложил ему помощь в реставрации храма в обмен на еду и жилье. Настоятель храма согласился и предоставил мужчине постройку для проживания в селе Срезнево. Недавно он пропал.

Шиловские полицейские отправили ориентировку на розыск коллегам. В Рязани сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который странно себя вел. Как оказалось, это был разыскиваемый.

Злоумышленник рассказал, что однажды был в гостях у священника и заметил у него тайник с пожертвованиями. Несколько раз мужчина брал оттуда по тысяч рублей, пропажу никто не замечал.

«В конце января мужчина стал употреблять спиртное и услышал по этому поводу замечание от настоятеля храма. Это не понравилось рецидивисту, и он решил отомстить священнику за нравоучение. Мужчина дождался удобного момента, проник через оконный проем в дом священнослужителя и забрал все пожертвования», — рассказали в полиции.

Мужчина приехал в Рязань, где тратил деньги на алкоголь до тех пор, пока его не задержали.

На злоумышленника завели дело по части .3 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.