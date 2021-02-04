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А что в кино? «Заступник», «Стендап под прикрытием» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский боевик «Заступник», главную роль в котором исполнил Лиам Нисон, рассказывает историю профессионального снайпера по имени Джим. После войны он ведет уединенную мирную жизнь в Аризоне, но спокойствию приходит конец, когда Джим решает вступиться за беззащитного мальчика.

Российская премьера — комедия «Стендап под прикрытием» режиссера Олега Асадулина рассказывает про девушку-опера, вынужденной внедриться в тусовку стендаперов.

Новинка недели для семейного просмотра — фильм «Поли» режиссера Николя Ванье о дружбе 10-летней девочки и циркового пони.

Мультипликационная премьера недели — российский мультфильм «Огонек-Огниво», рассказывающий о таинственном магическом предмете, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен насылающий страшное проклятье.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».