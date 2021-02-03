Житель Калужской области сбросил собаку с пятого этажа на глазах ребенка
Животное погибло. На хозяина собаки завели уголовное дело о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего (пункт «б» части 2 статьи 245 УК). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Житель Обнинска в Калужской области выбросил свою собаку из окна на пятом этаже. Это увидел ребенок, проходивший мимо дома,
Животное погибло. На хозяина собаки завели уголовное дело о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего (пункт «б» части 2 статьи 245 УК). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.