Житель Калужской области сбросил собаку с пятого этажа на глазах ребенка

Животное погибло. На хозяина собаки завели уголовное дело о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего (пункт «б» части 2 статьи 245 УК). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Житель Обнинска в Калужской области выбросил свою собаку из окна на пятом этаже. Это увидел ребенок, проходивший мимо дома, сообщили в региональном УВМД в среду, 3 февраля.

Животное погибло. На хозяина собаки завели уголовное дело о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего (пункт «б» части 2 статьи 245 УК). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.