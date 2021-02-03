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Защита Навального обжалует его приговор
Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, с учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии общего режима около 2 лет и 8 месяцев. После оглашения приговора Германия, Великобритания и США потребовали освободить Навального.

Защита Алексея Навального обжалует замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, передает ТАСС.

Она уточнила, что защитники готовы обратиться в ЕСПЧ после того, как пройдут все инстанции в России.

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, с учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии общего режима около 2 лет и 8 месяцев. После оглашения приговора Германия, Великобритания и США потребовали освободить Навального.