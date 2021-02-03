Защита Навального обжалует его приговор

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, с учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии общего режима около 2 лет и 8 месяцев. После оглашения приговора Германия, Великобритания и США потребовали освободить Навального.

Защита Алексея Навального обжалует замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, передает ТАСС .

Она уточнила, что защитники готовы обратиться в ЕСПЧ после того, как пройдут все инстанции в России.

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, с учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии общего режима около 2 лет и 8 месяцев. После оглашения приговора Германия, Великобритания и США потребовали освободить Навального.