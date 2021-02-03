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Во вторник в Рязанской области произошло 30 ДТП
Автоинспекторы выявили 388 нарушений ПДД, в том числе 3 факта «пьяной» езды. 14 раз ПДД нарушили водители автобусов, 46 раз — пешеходы.

Во вторник, 2 февраля, в Рязанской области зарегистрировали 30 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы выявили 388 нарушений ПДД, в том числе 3 факта «пьяной» езды.

14 раз ПДД нарушили водители автобусов, 46 раз — пешеходы. 34 водителя попались за сильную «тонировку», 8 человек сели за руль без «прав», в 7 машинах с нарушениями перевозили детей.