Во вторник в Рязанской области произошло 30 ДТП

Автоинспекторы выявили 388 нарушений ПДД, в том числе 3 факта «пьяной» езды. 14 раз ПДД нарушили водители автобусов, 46 раз — пешеходы.

Во вторник, 2 февраля, в Рязанской области зарегистрировали 30 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы выявили 388 нарушений ПДД, в том числе 3 факта «пьяной» езды.

14 раз ПДД нарушили водители автобусов, 46 раз — пешеходы. 34 водителя попались за сильную «тонировку», 8 человек сели за руль без «прав», в 7 машинах с нарушениями перевозили детей.