В Ряжске мужчина без «прав» на машине забирал ребенка из школы

Во время проверки документов оказалось, что у водителя нет «прав». Автомобиль принадлежит его жене. 30-летний мужчина пояснил, что ездил забрать сына из школы.

В Ряжске мужчина без «прав» на машине забирал ребенка из школы. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Во вторник, 2 февраля, автоинспекторы остановили Lada Priora. На заднем пассажирском сидении машины ехал пристегнутый ремнем безопасности ребенок.

Во время проверки документов оказалось, что у водителя нет «прав». Автомобиль принадлежит его жене. 30-летний мужчина пояснил, что ездил забрать сына из школы.

По словам мужчины, «права» он не получил потому, что у него нет денег на обучение в автошколе.

На рязанца составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП. Машину поставили на спецстоянку.