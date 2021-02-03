В рязанском Роспотребнадзоре не увидели поводов для отмены ограничений

«Складывающаяся эпидситуация, аналитические данные мониторинга и прогнозы заболевания подтверждают необходимость сохранения в прежнем режиме действующих ограничений. Для их поэтапной отмены следует достичь стабильного снижения заболеваемости на устойчиво низких показаниях», — отметила Сараева.

В рязанском Роспотребнадзоре не увидели поводов для отмены ограничений. Об этом в среду, 3 февраля, на заседании оперштаба сообщила главный санитарный врач области Лариса Сараева.

«Складывающаяся эпидситуация, аналитические данные мониторинга и прогнозы заболевания подтверждают необходимость сохранения в прежнем режиме действующих ограничений. Для их поэтапной отмены следует достичь стабильного снижения заболеваемости на устойчиво низких показаниях», — отметила Сараева.