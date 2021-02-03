\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
-8°
Чтв, 04
Птн, 05
-13°
ЦБ USD 75.91 0.4 03/02
ЦБ EUR 91.63 0.09 03/02
Нал. USD 75.71 / 76.9 12:12
Нал. EUR 91.29 / 91.85 12:12
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
Вчера 13:23
4 554
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
14 949
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
14 291
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
19 285
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России хотят закрыть программу льготной ипотеки из-за рисков
Банк России выступил за закрытие одной из льготных программ по ипотеке. Речь идет о жилищном кредитовании под 6,5%, пояснила РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Банк России выступил за закрытие одной из льготных программ по ипотеке. Речь идет о жилищном кредитовании под 6,5%, пояснила РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

По ее словам льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам.

«Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — отметила Данилова.

Она считает, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье.

Сейчас программа носит массовый характер, так как распространяется на всех заемщиков и все регионы, подчеркнула специалист. При этом наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — предложила Данилова.