В России хотят закрыть программу льготной ипотеки из-за рисков

Банк России выступил за закрытие одной из льготных программ по ипотеке. Речь идет о жилищном кредитовании под 6,5%, пояснила РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Банк России выступил за закрытие одной из льготных программ по ипотеке. Речь идет о жилищном кредитовании под 6,5%, пояснила РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

По ее словам льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам.

«Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — отметила Данилова.

Она считает, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье.

Сейчас программа носит массовый характер, так как распространяется на всех заемщиков и все регионы, подчеркнула специалист. При этом наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — предложила Данилова.