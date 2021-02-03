В Госдуме оценили новую функцию TikTok по борьбе с фейками

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн положительно оценил новую функцию социальной сети TikTok по борьбе с распространением фейков. Если достоверность информации в видео не получается подтвердить, ролик будет помечен как «непроверенный». Авторов об этом будут уведомлять

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн положительно оценил новую функцию социальной сети TikTok по борьбе с распространением фейков. Об этом пишет РИА Новости. Хинштейн отметил, что нововведение вписывается в идеологию ранее принятого в России законопроекта.

Если достоверность информации в видео не получается подтвердить, ролик будет помечен как «непроверенный». Авторов об этом будут уведомлять. Таким образом у них будет время, чтобы подумать — публиковать видео или нет. Тестирование показало, что число лайков под такими постами падает на 7%, число репостов — на 24%.

«Я считаю, что это, безусловно, хороший сигнал. Желание социальной сети самостоятельно маркировать контент как непроверенный мы расцениваем как позитивную реакцию на принятие новых требований закона, в соответствии с которым соцсети должны заниматься самоочищением. Такую норму прямую, конечно, наш закон не содержит и он немного про другое, но с точки зрения идеологии закона, он в том числе и про это», — сказал Хинштейн РИА Новости.