В четверг на трех рязанских улицах отключат холодную воду
Воды не будетиз-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе. Об этом сообщили в мэрии.
В четверг, 4 февраля, на трех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили в
Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Советской Армии, дом 19 корпус 1, дом 19 корпус 2, дом 19/9, дом 17а (детсад №140);
- улица Интернациональная, дом 19, дом 21, дом 21 корпус 1;
- в Дягилеве улица Усадебная (частный сектор).