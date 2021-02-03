В 2021 году Рязанская область закупит 12 машин для районных больниц

Минздрав уже получил 12 легковых автомобилей для межрайонных медцентров Сасова и Шилова, межрайонных больниц Шацкого и Рязанского районов, а также в Милославской районной больницы.

В 2021 году Рязанская область закупит 12 машин скорой помощи класса «А». Их передадут в районные больницы. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

По словам министра, автопарк обновят в больницах Сасовского, Кораблинского, Милославского, Спасского, Старожиловского, Рыбновского и Шиловского районов.

Машины приобретут по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы». Ранее минздрав получил 12 легковых автомобилей для межрайонных медцентров Сасова и Шилова, межрайонных больниц Шацкого и Рязанского районов, а также Милославской районной больницы.

«Всего за период работы по программе модернизации в регион поступит 111 новых автомобилей санитарного транспорта», — отметил Прилуцкий.