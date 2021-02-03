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Умерли еще трое рязанцев с коронавирусом
В Рязанской области зафиксировали 104 новых случая коронавируса. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 104 новых случая коронавируса. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 22 222. Выздоровели 113 человек, всего 20 275. Умерли 3 пациента, всего 235.

В России зарегистрировали 16 474 новых случая заражения (всего 3 901 204). За сутки выписали 24 822 человека, за весь период — 3 365 367. За сутки умерли 526 пациентов, за весь период — 74 684.