Умерли еще трое рязанцев с коронавирусом

В Рязанской области зафиксировали 104 новых случая коронавируса. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 104 новых случая коронавируса. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 22 222. Выздоровели 113 человек, всего 20 275. Умерли 3 пациента, всего 235.

В России зарегистрировали 16 474 новых случая заражения (всего 3 901 204). За сутки выписали 24 822 человека, за весь период — 3 365 367. За сутки умерли 526 пациентов, за весь период — 74 684.