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Убийца рязанского бизнесмена Заварзина предстанет перед судом
По версии следствия, чтобы освободиться от долгов, один из участников коммерческой организации, организовал убийство своего компаньона. Иностранца наняли в качестве исполнителя, пообещав ему высокооплачиваемую должность.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 48-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в убийстве рязанского бизнесмена Александра Заварзина. Материалы по пункту «з» части 2 статьи 105 УК передали в суд.

По версии следствия, чтобы освободиться от долгов, один из участников коммерческой организации, организовал убийство своего компаньона. Украинца наняли в качестве исполнителя, пообещав ему высокооплачиваемую должность в Москве.

В феврале 2018 года исполнитель прибыл к дому, где проживал Заварзин и стал ждать его. Когда бизнесмен приехал и вышел из автомобиля, тот несколько раз ударил его ножом. От травм бизнесмен скончался в больнице.

Убийца скрылся с места преступления. После этого организаторы попытались скрыть следы, наниматель и исполнитель выехали за пределы России. Украинца задержали в Польше.

Напомним, уголовное дело в отношении организатора убийства уже передали в суд.