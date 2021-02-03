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Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой
По данным следствия, в ночь на 23 октября 2020 года мать подошла к спавшему девятилетнему сыну и стала его душить. После этого женщина не менее восьми раз ударила ребенка ножом. Мальчик умер на месте.

Убившую сына жительницу Мурома признали невменяемой. В суд направили уголовное дело с постановлением о принудительном лечении женщины, сообщил владимирский следком.

По данным следствия, в ночь на 23 октября 2020 года мать подошла к спавшему девятилетнему сыну и стала его душить. После этого женщина не менее восьми раз ударила ребенка ножом. Мальчик умер на месте.

На 30-летнюю жительницу Мурома завели дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»). Как оказалось, она с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра из-за расстройства психики.

Ранее женщина пыталась покончить с собой, но ее смогли спасти.