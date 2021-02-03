Спустя восемь лет после создания проекта в рязанском селе начнут строить газопровод

Восемь лет назад клепиковцы сами оплатили создание проекта газификации села, но работы так и не начали.

В 2021 году в селе Акулово Клепиковского района начнут строить газопровод. Об этом местным жителям сообщили активисты ОНФ.

Восемь лет назад клепиковцы сами оплатили создание проекта газификации села, но работы так и не начали.

«В итоге из года в год нас кормят обещаниями, что в следующем году все будет. Так прошло восемь лет. Пенсионеры каждый зимний период платят по 30 тысяч рублей на закупку дров», — написала Оксана Шартон в обращении президенту перед прямой линией, прошедшей 17 декабря.

Газопровод протяженностью 8,6 километра рассчитывают построить в течение трех лет. После этого газ подключат в селах Октябрь и Акулово.