Рязанские теплосети оштрафовали за превышение сроков отключения горячей воды и отопления

Рязанские теплосети оштрафовали на пять тысяч рублей за превышение сроков отключения горячей воды и отопления. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверку провели после публикации в СМИ. Выяснилось, что с 3 октября по 20 ноября 2020 года РМПТС приостанавливали подачу горячего водоснабжения и отопления в 4 микрорайоне Дашково-Песочни в следующие периоды:
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с 18 ч. 00 мин. по 23 ч. 30 мин.
03.10.2020(5 ч. 30 мин.);
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с 00 ч. 05 мин. по 05 ч. 55 мин.
04.10.2020(5 ч. 50 мин.);
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с 02 ч. 40 мин. по 11 ч. 35 мин.
06.10.2020(8 ч. 55 мин.);
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с 14 ч. 00 мин. по 19 ч. 50 мин.
10.10.2020(5 ч. 55 мин.);
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с 20 ч. 00 мин.
10.10.2020по 11 ч. 25 мин. 11.10.2020(15 ч. 25 мин.);
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с 16 ч. 00 мин.
23.10.2020по 12 ч. 10 мин. 24.10.2020(20 ч. 10 мин.);
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с 10 ч. 40 мин.
02.11.2020по 06 ч. 35 мин. 03.11.2020(19 ч. 55 мин.);
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с 09 ч. 37 мин. по 22 ч. 10 мин.
10.11.2020(12 ч. 33 мин.);
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с 09 ч. 15 мин.
19.11.2020по 03 ч. 00 мин. 20.11.2020(17 ч. 15 мин.).
Таким образом, теплосети «превысили допустимую продолжительность перерыва отопления и ГВС в октябре 2020 года на 36 часов 45 минут, в ноябре 2020 года — на 25 часов 43 минуты», — говорится в сообщении.
Прокуратура Октябрьского района оштрафовала РМПТС на 5 тысяч рублей, жителям произвели перерасчет.