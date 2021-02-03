Рязанские теплосети оштрафовали за превышение сроков отключения горячей воды и отопления

Рязанские теплосети оштрафовали на пять тысяч рублей за превышение сроков отключения горячей воды и отопления. Выяснилось, что с 3 октября по 20 ноября 2020 года РМПТС приостанавливали подачу горячего водоснабжения и отопления в 4 микрорайоне Дашково-Песочни.

Рязанские теплосети оштрафовали на пять тысяч рублей за превышение сроков отключения горячей воды и отопления. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверку провели после публикации в СМИ. Выяснилось, что с 3 октября по 20 ноября 2020 года РМПТС приостанавливали подачу горячего водоснабжения и отопления в 4 микрорайоне Дашково-Песочни в следующие периоды:

с 18 ч. 00 мин. по 23 ч. 30 мин. 03.10.2020 (5 ч. 30 мин.);

с 00 ч. 05 мин. по 05 ч. 55 мин. 04.10.2020 (5 ч. 50 мин.);

с 02 ч. 40 мин. по 11 ч. 35 мин. 06.10.2020 (8 ч. 55 мин.);

с 14 ч. 00 мин. по 19 ч. 50 мин. 10.10.2020 (5 ч. 55 мин.);

с 20 ч. 00 мин. 10.10.2020 по 11 ч. 25 мин. 11.10.2020 (15 ч. 25 мин.);

с 16 ч. 00 мин. 23.10.2020 по 12 ч. 10 мин. 24.10.2020 (20 ч. 10 мин.);

с 10 ч. 40 мин. 02.11.2020 по 06 ч. 35 мин. 03.11.2020 (19 ч. 55 мин.);

с 09 ч. 37 мин. по 22 ч. 10 мин. 10.11.2020 (12 ч. 33 мин.);

с 09 ч. 15 мин. 19.11.2020 по 03 ч. 00 мин. 20.11.2020 (17 ч. 15 мин.).

Таким образом, теплосети «превысили допустимую продолжительность перерыва отопления и ГВС в октябре 2020 года на 36 часов 45 минут, в ноябре 2020 года — на 25 часов 43 минуты», — говорится в сообщении.

Прокуратура Октябрьского района оштрафовала РМПТС на 5 тысяч рублей, жителям произвели перерасчет.