Рязанские автоинспекторы проведут рейды у «зебр»

В Госавтоинспекции автолюбителям посоветовали быть внимательными около «зебр», не нарушать скоростной режим, включать ближний свет фар даже днем, а также следить за чистотой фар и наличием моющей жидкости в бачке омывателя стекол.

В среду, 3 февраля, в Рязанской области автоинспекторы проведут рейды. Они будут пресекать нарушения со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

В Госавтоинспекции автолюбителям посоветовали быть внимательными около «зебр», не нарушать скоростной режим, включать ближний свет фар даже днем, а также следить за чистотой фар и наличием моющей жидкости в бачке омывателя стекол.