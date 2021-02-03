Рязанка пожаловалась на лед около остановки в Песочне
«Кроме того, наледь еще и с препятствиями. На моих глазах мужчина чуть не скатился под колеса. Остановка не чистится вообще, — возмущается рязанка. — Дорога к ней от перекрестка Новоселов и Советской Армии отдельное приключение…»
Рязанка Татьяна Смирнова пожаловалась на лед около остановки в Песочне. В среду, 3 февраля, она прислала в редакцию фотографии.
По словам горожанки, остановка на улице Новоселов (по направлению в центр) «превратилась в каток».
«Кроме того, наледь еще и с препятствиями. На моих глазах мужчина чуть не скатился под колеса. Остановка не чистится вообще, — возмущается рязанка. — Дорога к ней от перекрестка Новоселов и Советской Армии отдельное приключение…»
Женщина отмечается, что также не очищен от снега и льда карман остановки.