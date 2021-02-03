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Рязанец незаконно продал свою машину и заявил об ее угоне
Мужчина заявил полицейским о пропаже его «четырнадцатой». По словам рязанца, он в октябре оставил машину возле сгоревшего дома своей бабушки в селе Сысои Сараевского района. Как отметил мужчина, пропажу автомобиля он заметил в январе.

Житель Кораблина незаконно продал свою машину и заявил об ее угоне. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Мужчина заявил полицейским о пропаже его «четырнадцатой». По словам рязанца, он в октябре оставил машину возле сгоревшего дома своей бабушки в селе Сысои Сараевского района. Как отметил мужчина, пропажу автомобиля он заметил в январе.

Полицейские смогли найти «ВАЗ-2114» в Коломне. Оказалось, хозяин продал машину еще несколько лет назад, несмотря на то, что на нее был наложен арест. За это время автомобиль не раз перепродавали, но штрафы за нарушения приходили ее первому владельцу. Он решил заявить о пропаже машины, чтобы не платить их.

Сейчас решается вопрос о возбуждении на рязанца дела по статье 306 УК («Заведомо ложный донос»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.