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Рязанец едва не зарезал жену из-за спора о детях
26-летний мужчина и его жена решили развестись. Супруги не могут договориться о судьбе детей и разделе общего имущества, из-за чего между ними происходят ссоры.

Рязанец едва не зарезал жену из-за спора о детях. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

26-летний мужчина и его жена решили развестись. Супруги не могут договориться о судьбе детей и разделе общего имущества, из-за чего между ними происходят ссоры. Во время одной из них женщина заявила, что дети останутся с ней. Рязанец в ответ взял нож и стал угрожать жене расправой.

24-летняя горожанка вызвала полицию.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.