Рязанцы смогут зарегистрировать в МФЦ рождение и смерть

Со среды, 3 февраля, рязанцы смогут зарегистрировать в МФЦ рождение и смерть. Такую услугу уже предоставляют в отделах по Советскому, Железнодорожному и Московскому районам города, сообщает сайт регионального правительства.

Со среды, 3 февраля, рязанцы смогут зарегистрировать в МФЦ рождение и смерть. Такую услугу уже предоставляют в отделах по Советскому, Железнодорожному и Московскому районам города, сообщает сайт регионального правительства.

В течение февраля регистрировать рождение и смерть начнут в отделе МФЦ по Октябрьскому району Рязани и районных территориальных отделах МФЦ других муниципальных образований региона.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте МФЦ (моидокументы62.рф) или по телефону call-центра: (4912) 55-50-55.