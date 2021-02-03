Рязанцев пригласили в танцевальный клуб

Занятия проходят каждую среду в 20:00 и каждое воскресенье в 17:00. С 2021 года начался новый набор.

Рязанцев пригласили в танцевальный клуб «Стиль», с 2021 года начался новый набор.

«Давайте закружим все наши проблемы и болезни в величественном вальсе, ударим по ним стремительным танго и обескуражим зажигательной латиной!» — говорится в объявлении.

Занятия проходят каждую среду в 20:00 и каждое воскресенье в 17:00 по адресу: Колхозная, 11 («Атрон Арена»).