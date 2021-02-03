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Рязанца приговорили к исправительным работам за невыплату алиментов
В 2015 году в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание восьмилетней дочери. Мужчина не платил деньги и «всячески скрывал получаемые им доходы от судебных приставов-исполнителей».

Рязанца приговорили к исправительным работам за невыплату алиментов. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила прокуратура региона.

В 2015 году в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание восьмилетней дочери. Мужчина не платил деньги и «всячески скрывал получаемые им доходы от судебных приставов-исполнителей».

На отца завели дело по части 1 статьи 157 УК («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка»). Мужчину признали виновным и приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства ежемесячно.