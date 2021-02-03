Рязанца осудили за ДТП в Вологде

В октябре 2020 года 35-летний житель Рязани на Scania ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Петрозаводской. На нерегулируемом перекрестке улицы Беляева и Московского шоссе он не уступил дорогу Lada Largus, который двигался по главной дороге.

Рязанца осудили за ДТП в Вологде. Об этом сообщает «Онлайн Вологда» со ссылкой на прокуратуру.

В октябре 2020 года 35-летний житель Рязани на Scania ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Петрозаводской. На нерегулируемом перекрестке улицы Беляева и Московского шоссе он не уступил дорогу Lada Largus, который двигался по главной дороге.

Пассажирка Lada попала в больницу с повреждением позвоночника.

Рязанец признал вину. Его приговорили к году ограничения свободы.