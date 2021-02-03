Прокуратура потребовала убрать временные знаки с отремонтированной дороги в Сасовском районе

Прокуратура потребовала убрать временные знаки, установленные на дороге «Шацк-Касимов — д. Лукьяново» в Сасовском районе. Представление об устранении нарушений находится на рассмотрении.

Прокуратура потребовала убрать временные знаки, установленные на дороге «Шацк-Касимов — д. Лукьяново» в Сасовском районе.

Проверка показала, что ООО «СтройКапиталГрупп» и администрация Алешинского сельского поселения заключили контракт на ремонт дороги протяженностью 1,094 км. На время работ здесь установили временные дорожные знаки: «обгон запрещен», «дорожные работы» «ограничение скорости 40 км/ч, «сужение дороги».

После завершения ремонта представители ООО «СтройКапиталГрупп» должны были демонтировать знаки в течение суток, но они этого не сделали. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, оно находится на рассмотрении.