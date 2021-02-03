Притворившаяся соцработником рецидивистка украла все деньги рязанской пенсионерки

Посмотрев камеры видеонаблюдения, оперативники установили, что к рязанке приходила 43-летняя жительница Владимирской области, которую уже четыре раза судили за кражи.

В Рязани обокрали 87-летнюю женщину. Из ее квартиры вынесли все сбережения — 110 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским пенсионерка рассказала, что к ней приходила только соцработник, она принесла продукты. Посмотрев камеры видеонаблюдения, оперативники установили, что к рязанке приходила 43-летняя жительница Владимирской области, которую уже четыре раза судили за кражи.

Оказалось, что злоумышленница выследила жертву, представилась соцработником, чтобы попасть в квартиру, и пока пенсионерка разбирала на кухне продукты, прошла в комнату и забрала все деньги.

В отношении рецидивистки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.