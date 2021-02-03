Появились подробности смертельной аварии с «Волгой» под Рязанью

Появились подробности смертельной аварии, которая произошла в 8:45 среды, 3 февраля, на 40-м километре дороги «Рязань-Ряжск», между селами Гребнево и Чернобаево Старожиловского района.

Появились подробности смертельной аварии, которая произошла в 8:45 среды, 3 февраля, на 40-м километре дороги «Рязань-Ряжск», между селами Гребнево и Чернобаево Старожиловского района. Об этом пишет издательство « Пресса ».

По предварительной информации, 58-летний мужчина на «буханке» двигался в сторону Ряжска. На повороте он по касательной столкнулся с Kia Rio под управлением 33-летнего водителя, ехавшим по «встречке».

Оказавшуюся рядом «Волгу», за рулем которой был 32-летний мужчина, развернуло и отбросило на «встречку», где она врезалась в «буханку».

В результате травмы получили водитель «Волги» и его пассажир, а также водитель «буханки» и его пассажир. Всех их доставили в больницу. Еще один пассажир «Волги» скончался на месте.

Ранее появилось видео с места аварии.