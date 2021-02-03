Полиция ищет очевидцев ДТП в Горроще, где сбили пенсионерку и пятилетнюю девочку

ДТП произошло в августе. Всех, кто что-то знает об этом ДТП, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08.

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 5 августа 2020 года около дома №83-а по улице Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 19:45 Volkswagen Golf под управлением 23-летнего жителя области сбил 81-летнюю пенсионерку и 5-летнюю девочку, которые переходили дорогу в неположенном месте. С травмами потерпевших доставили в больницу.

Всех, кто что-то знает об этом ДТП, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08.