Пентагон заявил о возможности ядерной войны с Россией

Об этом глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард написал в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией или Китаем. Об этом глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард написал в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов, передает РИА Новости .

Он отметил, что со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. По словам адмирала, нельзя исключать, что потенциальный противник решит использовать ядерный арсенал.

Пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны, заявил Ричард. Подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона, считает он.