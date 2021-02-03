\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
-8°
Чтв, 04
Птн, 05
-13°
ЦБ USD 75.91 0.4 03/02
ЦБ EUR 91.63 0.09 03/02
Нал. USD 75.71 / 76.9 12:12
Нал. EUR 91.29 / 91.85 12:12
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
Вчера 13:23
4 552
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
14 947
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
14 290
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
19 284
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пентагон заявил о возможности ядерной войны с Россией
Об этом глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард написал в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией или Китаем. Об этом глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард написал в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Он отметил, что со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. По словам адмирала, нельзя исключать, что потенциальный противник решит использовать ядерный арсенал.

Пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны, заявил Ричард. Подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона, считает он.