Ночью в Рязани полиция устроила патрулирование
Во время митингов протеста в Москве и Петербурге, в Рязани несколько машин полиции с включенными маячками провели патрулирование улиц города. «Рязанская полиция походу оживилась», — написал рязанец.
Ночью в Рязани полиция устроила патрулирование. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили очевидцы.
По их словам, во время митингов протеста в Москве и Петербурге, в Рязани несколько машин полиции с включенными маячками провели патрулирование улиц города.
«Рязанская полиция походу оживилась», — написал рязанец.