Названо число рязанцев, умерших от коронавируса дома

Данные озвучил министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий на заседании оперштаба в среду, 3 февраляВсего в регионе от COVID-19 скончались 232 человека.

Названо число рязанцев, умерших от коронавируса дома. Данные озвучил министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий на заседании оперштаба в среду, 3 февраля.

Всего в регионе от COVID-19 скончались 232 человека. Из них 221 на больничных койках и 11 дома. Прилуцкий отметил резкий скачок смертности в ноябре и декабре.

«92% умерших — это люди старшего трудоспособного возраста. Практически все они имели сопутствующие заболевания», — подчеркнул Прилуцкий.