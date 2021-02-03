Названо число рязанцев, умерших от коронавируса дома
Данные озвучил министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий на заседании оперштаба в среду, 3 февраляВсего в регионе от COVID-19 скончались 232 человека.
Названо число рязанцев, умерших от коронавируса дома. Данные озвучил министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий на заседании оперштаба в среду, 3 февраля.
Всего в регионе от COVID-19 скончались 232 человека. Из них 221 на больничных койках и 11 дома. Прилуцкий отметил резкий скачок смертности в ноябре и декабре.
«92% умерших — это люди старшего трудоспособного возраста. Практически все они имели сопутствующие заболевания», — подчеркнул Прилуцкий.