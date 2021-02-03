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На Касимовском шоссе поймали «закладчика»
Днем полицейские заметили молодого человека, который фотографировал на телефон подъезды домов, а также «совершал другие действия, характерные для поведения закладчиков наркотиков». В одном из подъездов его обыскали. У 23-летнего мужчины нашли 16 свертков порошкообразным веществом — производным N-метилэфедрона. Масса наркотиков — около восьми граммов.

На Касимовском шоссе поймали «закладчика». Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Днем полицейские заметили молодого человека, который фотографировал на телефон подъезды домов, а также «совершал другие действия, характерные для поведения закладчиков наркотиков». В одном из подъездов его обыскали. У 23-летнего мужчины нашли 16 свертков порошкообразным веществом — производным N-метилэфедрона. Масса наркотиков — около восьми граммов.

Оперативники также изъяли три спрятанные в домах «закладки».

Как оказалось, мужчина переехал в Россию из ближнего зарубежья и получил гражданство. Около года назад он снял квартиру в Рязани и устроился работать на заправку. Около двух недель назад он стал «закладчиком» незаконного интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков.

На съемной квартире злоумышленника обнаружили электронные весы, упаковочные материалы и магниты, с помощью которых закладки прикреплялись к металлическим предметам.

На мужчину завели дело по части 3 статьи 30, статье 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.