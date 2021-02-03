Любимов поручил создать в регионе справочную службу по наличию лекарств в аптеках

Кроме того, Любимов распорядился продолжать работу по вопросам своевременных поставок в Рязанскую область лекарственных препаратов в медучреждения и аптеки.

В среду, 3 февраля, Николай Любимов поручил создать в регионе справочную службу по наличию лекарств в аптеках. По словам губернатора, это необходимо сделать в ближайшее время, сообщил сайт регионального правительства.

Поручение главы области должны выполнить минздрав и министерство цифрового развития, информационных технологий и связи.

Кроме того, Любимов распорядился продолжать работу по вопросам своевременных поставок в Рязанскую область лекарственных препаратов в медучреждения и аптеки.

«Надо срочно отработать ситуацию с дефицитом лекарственных средств в сельских населенных пунктах, небольших аптеках, ФАПах. Этого там быть не должно. Возможности людей, живущих в сельской местности, не должны быть хуже, чем у горожан, в том числе в плане получения нужных лекарств», — сказал рязанский губернатор.

Он также подчеркнул, что важно контролировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и в полном объеме продолжать профилактику.

«Особое внимание следует уделить учреждениям социальной сферы, а также поддержке и развитию волонтерской деятельности, -отметил Любимов. — У людей не должно быть вопросов о том, что они слишком долго дозваниваются до кол-центров, регистратур, слишком долго дожидаются вызванного на дом врача. Не должно быть нигде очередей в поликлиниках. И по доставке лекарств амбулаторным больным тоже вопросов быть не должно».