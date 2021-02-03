Гуляющую по Лесопарку рязанку укусила чужая собака

Инцидент произошел во вторник, 2 февраля. По словам потерпевшей, хозяйка пса не ответила на ее вопросы о том, может ли эта собака заразить ее бешенством.

Рязанку, которая гуляла по Лесопарку, укусила чужая собака. Инцидент произошел во вторник, 2 февраля, рассказала девушка.

«Гуляли с молодым человеком вдоль посадки, по освещенной территории. Из этой посадки выскочила собака без намордника и на нас напала», — описала она.

Животное укусило рязанку за голень. Услышав крики, хозяйка питомца позвала его к себе, и они ушли. По словам потерпевшей, женщина не ответила на ее вопросы о том, может ли эта собака заразить ее бешенством.

Девушка обратилась в полицию. «Камер там достаточно, чтобы выяснить личность. Если хозяйка читает это, то почему ее агрессивная собака была на самовыгуле? В этом парке гуляют дети, пенсионеры, мамочки с колясками… Люди, будьте бдительны и аккуратны», — заключила рязанка.