Фомин пообещал помочь шиловской школе с новой посудомоечной машиной

В среду, 3 февраля, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин проверил столовую школы №1 в Шилове. Вместе с представителями родительского комитета и администрацией школы глава регионального парламента оценил предоставление горячих завтраков детям.

В среду, 3 февраля, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин проверил столовую школы №1 в Шилове. Он пообещал решить вопрос с заменой посудомоечной машины, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Вместе с представителями родительского комитета и администрацией школы Фомин оценил предоставление горячих завтраков детям.

С учетом эпидемиологической ситуации в этом учебном году в школе создали особые условия: ученики питаются по утвержденному графику, чтобы максимально ограничить контакты между собой.

Столовая рассчитана на 200 мест, всего в ней едят 616 детей, из которых 233 — ученики начальных классов, 313 — учащиеся основной и 70 — средней школы.

Все получают бесплатные завтраки (из расчета 57,27 рубля — обучающиеся 1-4 классов, 33,52 рубля — обучающиеся 5-11 классов). Обеды за счет бюджетных средств положены детям-инвалидам. За остальных родители платят по 45 рублей в день.

Школа организует питание самостоятельно в соответствии с примерным цикличным десятидневным меню, согласованным с ТО Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Шиловском районе.

После осмотра Аркадий Фомин отметил профессионализм работников пищеблока школы и сбалансированность меню. Глава регионального парламента интересовался техническим обеспечением столовой и предложил свою помощь.

«Конечно, есть определенные сложности в части замены оборудования в школьных столовых. Здесь, в Шиловской школе №1, есть необходимость замены посудомоечной машины. В ближайшее время мы этот вопрос решим», — подчеркнул Аркадий Фомин.