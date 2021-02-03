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Фомин оценил подготовку шиловской школы к открытию «Точки роста»
Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин во вторник, 2 февраля, посетил Шиловскую школу №1, где должны открыть Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Там будут применяться современные информационные технологии и средства обучения, новейшее оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы.

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин во вторник, 2 февраля, посетил Шиловскую школу №1, где должны открыть Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Там будут применяться современные информационные технологии и средства обучения, новейшее оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Фомин отметил, что инновационное учебное пространство создается как структурное подразделение школ в рамках нацпроекта «Образование».

«Ребята, которые живут в небольших городах и селах, должны иметь такие же возможности для обучения, как и их сверстники в областном центре, — подчеркнул глава рязанского парламента. — В этом нам помогает нацпроект „Образование“, по которому регион получает средства на материально-техническое оснащение Центров образования цифрового и гуманитарного профилей „Точка роста“. Сейчас начинается работа над созданием такого центра в Шиловской школе №1».

По словам Фомина, на базе центра организуют уроки информатики, технологии, ОБЖ с использованием современных технических средств.

«У педагогов появится также возможность работать здесь по программам дополнительного образования — дети будут учиться программированию и шахматам, заниматься собственными проектами», — добавил политик.

Оборудование для «Точки роста» в школе №1уже приобретают на средства федерального бюджета. Согласно условиям участия в проекте, подготовкой учебных помещений занимаются на местном уровне.

«Помещения для „Точки роста“ уже подобраны. Это два кабинета и рекреация. Надеюсь, совместно с руководством района мы найдем возможность выполнить ремонт, чтобы помещения полностью соответствовали необходимым требованиям», — уточнил Аркадий Фомин.