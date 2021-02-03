Мэр Елена Сорокина обсудила с горожанами главные проблемы рязанских дорог. Итоги встречи она подвела на своей
«Исторически на Руси сложились два главных вопроса: „Кто виноват?“ и „Что делать?“. И две проблемы — дураки и дороги. И только сейчас все стало предельно понятно: кто виноват? — дураки! что делать? — дороги! Сегодня все ругают чиновников… Но я сторонник конструктивной критики в режиме диалога — именно так решают проблемы умные люди. Подчеркну, нам действительно важны советы и мнения жителей», — сообщила мэр.
По словам Сорокиной, проблема дорог в Рязани существует, как была и раньше.
«Сегодня люди задавали различные вопросы, но все они так или иначе были связаны с развитием и реконструкцией дорожной сети города. Было озвучено много тем, которые по-настоящему волнуют жителей: передача Северной окружной дороги в область и ее масштабная реконструкция, строительство дорог в отдаленных районах города и в частном секторе, безопасность пешеходных переходов и обустройство тротуаров. За прозвучавшими вопросами услышала опыт и заинтересованность горожан, желание соучаствовать, изменить ситуацию к лучшему. Мы настроены планомерно решать проблемы — да, не все будет сделано сразу, но мы будем стремиться к поставленным целям», — написала на своей странице Елена Сорокина.