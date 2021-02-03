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Елена Сорокина обсудила с горожанами главные проблемы рязанских дорог
Мэр Елена Сорокина обсудила с горожанами главные проблемы рязанских дорог. Это передача Северной окружной дороги в область и ее масштабная реконструкция, строительство дорог в отдаленных районах города и в частном секторе, безопасность пешеходных переходов и обустройство тротуаров.

Мэр Елена Сорокина обсудила с горожанами главные проблемы рязанских дорог. Итоги встречи она подвела на своей странице «ВКонтакте». Как рассказала Сорокина, круглый стол состоялся в «Точке кипения». На него пришли представители регионального правительства, администрации города, автомобилисты, активисты велодвижения, общественники. Сорокина рассуждает, что «люди имеют право высказаться» и лучше это делать «глядя друг другу в глаза». По ее словам, на прошедшей встрече участники были настроены на серьезное обсуждение.

«Исторически на Руси сложились два главных вопроса: „Кто виноват?“ и „Что делать?“. И две проблемы — дураки и дороги. И только сейчас все стало предельно понятно: кто виноват? — дураки! что делать? — дороги! Сегодня все ругают чиновников… Но я сторонник конструктивной критики в режиме диалога — именно так решают проблемы умные люди. Подчеркну, нам действительно важны советы и мнения жителей», — сообщила мэр.

По словам Сорокиной, проблема дорог в Рязани существует, как была и раньше.

«Сегодня люди задавали различные вопросы, но все они так или иначе были связаны с развитием и реконструкцией дорожной сети города. Было озвучено много тем, которые по-настоящему волнуют жителей: передача Северной окружной дороги в область и ее масштабная реконструкция, строительство дорог в отдаленных районах города и в частном секторе, безопасность пешеходных переходов и обустройство тротуаров. За прозвучавшими вопросами услышала опыт и заинтересованность горожан, желание соучаствовать, изменить ситуацию к лучшему. Мы настроены планомерно решать проблемы — да, не все будет сделано сразу, но мы будем стремиться к поставленным целям», — написала на своей странице Елена Сорокина.