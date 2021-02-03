Двое жителей Путятина напали на мужчину, отказавшегося добавить им 20 рублей на сигареты. Их осудили

Двоим жителям Путятина вынесли приговор по части 2 статьи 161 УК. Об этом пишет издательство «Пресса».

Двоим жителям Путятина вынесли приговор по части 2 статьи 161 УК. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Известно, что вечером 16 ноября 2018 года молодые люди встретили у супермаркета местного жителя и попросили добавить им 20 рублей, которых якобы не хватило на сигареты. Тот отказал, ответив им матом.

Позже в этот же вечер приятели пришли к дому «обидчика», а когда тот вышел и попросил их уйти, напали на него. Они избили мужчину металлическим прутом, забрали у него 1 500 рублей и сняли все это на телефон.

Молодых людей признали виновными, каждого приговорили к двум годам условного заключения с испытательным сроком в два года.