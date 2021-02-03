Две рязанки устроили ДТП у остановки в Песочне
Столкнулись две легковушки, за рулем которых были женщины — одна из них «догнала» другую. Отметим, что в одной из машин ехал маленький ребенок.
Утром в среду, 3 февраля, около остановки «улица Новоселов» в Дашково-Песочне произошло ДТП.
Столкнулись две легковушки, за рулем которых были женщины — одна из них «догнала» другую. Отметим, что в одной из машин ехал маленький ребенок.
Автомобили получили незначительные механические повреждения, никто не пострадал.