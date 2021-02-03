Адвокат рассказал, как аферисты могут переоформить квартиру без ведома владельцев

Адвокат Олег Сухов рассказал агентству «Прайм», как аферисты могут переоформить квартиру без ведома владельцев. По его словам, мошенники подделывают паспорта и подают от имени хозяина жилья заявление в Росреестр.

Адвокат Олег Сухов рассказал агентству «Прайм», как аферисты могут переоформить квартиру без ведома владельцев. По его словам, мошенники подделывают паспорта и подают от имени хозяина жилья заявление в Росреестр, а затем подписывают договор купли-продажи.

Как отметил Сухов, доказать незаконность такой сделки сложно.

Адвокат рассказал об еще одной мошеннической схеме. Так, можно купить квартиру в новостройке, не оформить ее сразу, а через какое-то время узнать, что она уже не принадлежит покупателю. В суде выяснится, что, по информации в Росреестре, у квартиры уже другой собственник. Мошенники будут использовать в качестве доказательств фальшивые документы о покупке жилья.